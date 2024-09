Luan Santana se pronuncia pela primeira vez após cancelar show no Rock in Rio

Luan Santana usou as redes sociais, e se manifestou pela primeira vez após pegar seus fãs de surpresa ao anunciar o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio, na noite do último sábado (21).

Isso porque, o cantor sertanejo era uma das principais atrações confirmadas para o festival, em que realizaria sua primeira apresentação, mas optou por cancelar após uma série de atrasos que ocorreram durante o dia.

Por meio dos Stories do Instagram, Luan Santana publicou um vídeo em que mostra seus fãs à sua espera no Rock in Rio, e lamentou a ausência inesperada. “Os melhores fãs do mundo. Eu não via a hora de encontrar vocês no Palco Mundo. Não foi dessa vez. Eu tava pronto pra vocês”, escreveu ele.

O sertanejo seria um dos principais nomes da ação ‘Para Sempre Brasil’, e cantaria ao lado de nomes como Chitãozinho e Xororó, Júnior Lima e Ana Castela. No entanto, em virtude de ter um outro show marcado em São José, Santa Catarina, ele resolveu priorizar a apresentação onde entraria no horário marcado.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Luís Gusttavo