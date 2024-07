Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez do primeiro filho

O cantor e a influenciadora estavam separado há 4 anos e retornaram com o relacionamento neste ano

São Paulo – Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram, nesta segunda-feira (22), que estão à espera do primeiro filho. O casal compartilhou fotos nas redes sociais onde já é possível perceber a barriga crescendo da influenciadora.

O cantor e a influenciadora estavam separado há 4 anos. Porém, fãs do sertanejo começaram a perceber que ele e a então ex-noiva estavam no México e começaram a postar fotos semelhantes nos mesmos lugares.

Logo, os seguidores começaram a apontar uma reconciliação entre o casal, que já chegou a namorar por 12 anos. No dia 27 de fevreiro, o casal decidiu acabar com os rumores e confirmaram que realmente retornaram com a relação.

amazonianarede

Da Redação d24am