Linhas de ônibus serão alteradas a partir da próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, (26), as linhas de ônibus terão parte de seus itinerários alterados. As mudanças irão reduzir o tempo de espera das referidas linhas.

O Terminal de bairro da Linha 605 – Jardim Paulista/Manauara/Terminal 2 será transferido para o bairro Betânia, mas continuará atendendo o conjunto Jardim Paulista. Com a mudança, a linha cumprirá o seguinte itinerário: Terminal de bairro Betânia, Terminal 2, avenida André Araújo, conjunto Jardim Paulista, avenida Mário Ypiranga, Terminal 2 e, depois, retorna ao bairro Betânia.

Também a partir da próxima segunda-feira, a linha 118 – Santo Agostinho/Terminal 2/Cachoerinha terá seu itinerário alterado e será normal até o Terminal 2; depois, à direita na avenida Carvalho Leal e prossegue normal.

Para realizar o trajeto avenida Leonardo Malcher, avenida Visconde de Porto Alegre e avenida 7 de Setembro, os usuários da linha 118 poderão realizar a integração no T2 com as linhas 677, 680 e 715.

Quanto à linha 012 – Comunidade Ubere-PA/Jorge Teixeira, passará a operar com os seguintes horários: 6h, saída da comunidade para o Terminal do bairro Jorge Teixeira; e 17h, com saída do terminal de bairro do Jorge Teixeira para comunidade Ubere.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/linhas-de-onibus-serao-alteradas-a-partir-da-proxima-segunda-feira/