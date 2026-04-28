Liberação de ponte na BR-319 reduz tempo de viagem no AM: ‘Antes perdia horas aguardando’

Estrutura foi aberta, no sábado (25), após testes de carga e eliminou a necessidade de travessia por balsa. A nova ponte tem 244,60 metros de extensão e 11 metros de largura.

A liberação da ponte sobre o rio Autaz Mirim, na BR-319, no Amazonas, após quatro anos, já mudou a rotina de motoristas que trafegam pelo trecho. Na manhã desta segunda-feira (28), condutores relataram alívio ao passar pelo local sem precisar esperar pela balsa. Segundo eles, a mudança diminuiu atrasos e trouxe mais previsibilidade ao trajeto.

A estrutura foi aberta no sábado (25), após testes de carga, e eliminou a necessidade de travessia por balsa, o que reduziu o tempo de viagem e deu mais agilidade ao transporte, principalmente de pacientes. A nova ponte tem 244,60 metros de extensão e 11 metros de largura.

O motorista de ambulância Felipe de Souza atravessou a ponte com uma técnica de enfermagem, saindo do município de Careiro em direção a Manaus, com um paciente. Ele afirmou que o novo acesso agiliza o atendimento. “Era mais complicado ter que esperar para atravessar na balsa. Atrasava muito. Agora já seguimos direto para Manaus”, disse.

Outro motorista, José Raimundo, que saiu da comunidade do Araçá com destino à capital, também transportava um paciente e ainda não sabia da liberação. Após ser informado pela equipe de reportagem do g1 e da Rede Amazônica, ele seguiu pela ponte e avaliou a mudança como positiva.

“Agora vai melhorar muito. Era muita dificuldade passar pela balsa, pelo barco. Agora fica melhor para levar os pacientes”, afirmou.

Quem faz o trajeto com frequência também percebeu a diferença. O motorista de ônibus de turismo Ricardo Farias, que viajava de Roraima para Manaus, disse que antes enfrentava longas esperas para atravessar.

“Agora a gente pode passar direto, sem precisar esperar. Isso adianta bastante a viagem. Faço esse percurso várias vezes no mês e antes perdia horas aguardando. Agora é seguir viagem”, relatou.

Estrutura e segurança

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Amazonas, Orlando Fanaia Machado, informou que a ponte foi entregue dentro das normas de segurança exigidas.

Segundo ele, a obra passou por mudanças em relação ao projeto original, com ampliação da estrutura e reforço das fundações.

“A ponte está dentro das normas e da segurança esperada para o usuário. Foi uma reconstrução completa, com novas medidas para garantir a estabilidade”, afirmou.

O superintendente explicou que o prazo de cerca de três anos incluiu desde a retirada dos escombros até a construção de uma nova base, com tecnologia mais avançada. Em alguns pontos, as fundações chegam a cerca de 50 metros de profundidade.

A estrutura também segue a norma técnica brasileira que define o limite de carga para pontes rodoviárias. Segundo o DNIT, a ponte foi projetada para suportar veículos de até 45 toneladas, conforme a regulamentação vigente.

Desabamento da ponte

A ponte desabou em 8 de outubro de 2022, poucas horas após ser interditada na rodovia federal por riscos a pedestres e motoristas. Não houve mortos, nem feridos.

O Dnit abriu edital apara a reconstrução em 2023. Na época, motoristas passaram a usar uma travessia improvisada no trecho. A mesma estrutura ainda teve a travessia paralisada em 2025, após o rompimento do cabo de uma balsa.

Em dezembro de 2025, o Dnit anunciou que a entrega da nova ponte estava prevista para o primeiro trimestre de 2026. O projeto foi ampliado, com reforço na fundação e aumento da extensão da estrutura, para garantir mais segurança e estabilidade do solo.

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Por Patrick Marques, g1 AM