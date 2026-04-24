Estudo aponta como a Copa do Mundo muda hábitos de consumo

Levantamento mostra principais mudanças no consumo durante a Copa do Mundo; casa de apostas KTO revela preferências durante o torneio de 2022

A Copa do Mundo de 2026 já provoca mudanças no comportamento dos brasileiros antes mesmo do início das partidas. Dados de estudo recente indicam que o torneio influencia decisões de compra, formas de assistir aos jogos e o interesse por apostas esportivas, consolidando o evento como um dos principais motores de consumo no país.

Levantamento da MindMiners aponta que 77% dos brasileiros pretendem mudar hábitos ou adaptar gastos durante o Mundial. Entre eles, 34% afirmam que vão alterar diretamente o consumo, enquanto 43% dizem que a mudança dependerá do contexto e do desempenho da seleção.

Esse movimento se reflete principalmente em categorias ligadas à experiência de assistir aos jogos. Supermercados lideram as intenções de compra, com 47%, seguidos por alimentos e snacks (43%) e bebidas (36%).

O ambiente doméstico se consolida como principal local de acompanhamento das partidas. Segundo o estudo, 57% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos em casa com amigos ou familiares, enquanto apenas 22% indicam bares ou espaços públicos como opção.

O comportamento coletivo também impacta o consumo de itens específicos, como petiscos (57%), carnes para churrasco (51%) e bebidas, com destaque para refrigerantes (76%) e cerveja (75%).

Estudo da casa de apostas KTO

O interesse por apostas acompanha esse cenário. De acordo com a pesquisa, 53% dos brasileiros pretendem apostar durante a Copa, incorporando essa prática à experiência de acompanhar os jogos.

Dados da casa de apostas KTO sobre a Copa do Mundo de 2022 mostram que a seleção brasileira concentrou a maior parte do interesse dos apostadores. O Brasil foi escolhido por 67,23% dos usuários ativos, além de representar 15,77% do total de apostas e 11,70% do volume financeiro movimentado. Outras seleções como Argentina, França e Inglaterra também tiveram participação relevante, refletindo o interesse por equipes tradicionais.

Nos mercados de apostas, o resultado final (1X2) foi o mais utilizado na casa de apostas KTO, presente em 94,74% dos apostadores e responsável por 70,50% das apostas. Outros formatos também tiveram participação relevante, como o total de gols, com adesão de 36,87% dos usuários, e mercados binários, que concentraram 15,46% das apostas.

No geral, 86,5% das apostas ficaram concentradas nos mercados mais tradicionais. As apostas simples representaram 72,9% do total, enquanto as múltiplas envolveram mais de 70% dos usuários, indicando maior diversificação nas escolhas. A maioria das apostas foi feita por dispositivos móveis, responsáveis por 92,45% da atividade.

Audiência e grupos da Copa do Mundo

Os resultados do estudo da MindMiners também mostram que a forma de acompanhar os jogos passa por mudanças. A televisão segue como principal meio, com 87% de adesão, mas o uso de segunda tela cresce. Cerca de 45% dos brasileiros utilizam o celular enquanto assistem às partidas, ampliando a interação com conteúdos digitais.

Entre os mais jovens, plataformas online ganham espaço, com 49% indicando preferência por transmissões digitais como a CazéTV. A cobertura dessas transmissões conta com diferentes patrocinadores, entre eles a casa de apostas KTO, inserida no ecossistema de mídia esportiva.

No cenário esportivo, a Copa do Mundo de 2026 teve no final de março a definição de todas as 48 seleções classificadas para o torneio, pela primeira vez em um formato ampliado. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da seleção brasileira será contra Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova York, às 19h.

A combinação entre mudanças no consumo, novas formas de acompanhar os jogos e maior interesse por apostas reforça o impacto da Copa do Mundo para além do campo. O evento reorganiza rotinas e amplia a conexão entre esporte, comportamento e mercado no Brasil.

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Com informações da Assessoria Portal d24am