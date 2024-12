Leonardo faz retaliação a Globo e recusa convite de Ana Maria Braga

O cantor sertanejo Leonardo, ao que parece, ficou chateado com a TV Globo. Acontece que a última atualização da “lista suja” do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), acabou surpreendendo ao incluir o nome do cantor entre os empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão.

O nome verdadeiro do artista, Emival Eterno da Costa, surge na página 17 do documento que ao todo conta com 727 nomes. O nome de Leonardo foi citado depois de uma fiscalização que foi feita em novembro do ano passado, na fazenda Talismã, em Jussara (GO).

Na oportunidade, seis pessoas incluindo um adolescente de 17 anos, acabaram sendo encontradas em condições degradantes, caracterizando escravidão contemporânea.

A assessora do artista ainda informou que o caso foi julgado e se refere a uma parte da fazenda arrendada para outra pessoa, responsável pelo plantio de soja. A mesma ainda disse que o cantor desconhecia as práticas de trabalho escravo.

Depois do escândalo envolvendo o nome de Leonardo, a Globo passou a exibir várias reportagens expondo o famoso, principalmente no Fantástico, o que teria deixado ele chateado.

De acordo com informações do ‘Bastidores da TV’, Leonardo ficou magoado com a exposição feita pela emissora e decidiu boicotar a mesma. Ele recusou o convite de Ana Maria Braga para participar do programa especial de natal do Mais Você.

E como retaliação a Globo, na mesma semana, Leonardo acabou aceitando um convite de Gusttavo Lima para gravar o especial Natal do Embaixador, nos estúdios do SBT. O especial irá ao ar no próximo dia 17, às 22h30.

amazonianarede

Areavip Bruno Silva