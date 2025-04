Lancha fica totalmente destruída por incêndio no interior do AM

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (9), no município de Anori. De acordo com a empresa responsável pela embarcação, o incêndio começou durante o abastecimento em um posto de combustível flutuante.

Uma lancha usada para o transporte de passageiros ficou totalmente destruída após ser atingida por um incêndio no porto do município de Anori, no interior do Amazonas, na manhã desta quarta-feira (9). De acordo com a empresa responsável pela embarcação, o incêndio começou durante o abastecimento em um posto de combustível flutuante.

Nas imagens, registradas por testemunhas, é possível ver as chamas altas e uma densa fumaça preta saindo da embarcação. De acordo com informações obtidas pelo g1, no momento do incêndio a tripulação estava fora da lancha e não havia passageiros. Não houve registro de feridos.

Apesar da intensidade, o fogo não chegou a atingir as bombas de combustível do posto flutuante e foi controlado após a mobilização de voluntários.

De acordo com a Marinha, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) enviou equipes para apurar o incidente do local e instaurará um Inquérito de Acidentes e Fatos da Navegação para investigar as causas, circunstâncias e eventuais responsáveis.

Por Lucas Macedo, g1 AM