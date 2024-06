Juliette muda música de Luiz Gonzaga e neto do cantor diz que família não autoriza

Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na Boate Cossacou, diz um trecho da música

Paraíba – Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga, publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (22) dizendo que Juliette não recebeu autorização da família Gonzaga para adaptar músicas do avô. A faixa ‘Vem Galopar’, foi lançada na última sexta-feira (14), e é uma adaptação de ‘Pagode Russo’. A música é muito usada nas festividades de junho e julho, onde se comemora as festas juninas. Juliette lançou a canção com uma versão de duplo sentido voltada para o funk.

“ATENÇÃO: não misturar o nome da Família GONZAGA com lançamentos que nada tem a ver com a história dele. Há uma distorção grave acontecendo no mercado da música. Os dois assuntos, GONZAGA e MISSA DO VAQUEIRO são PATRIMÔNIO IMATERIAL e devem ser protegidos”, diz o desabafo.

O neto do rei do baião, compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram, alegando que a família de Luiz Gonzaga não autorizou o uso da faixa. No entanto, a música é de propriedade da gravadora Universal Music, mas Daniel alega que a faixa havia sido pleiteada para ser gravada por Anitta. Ele ainda disse ser contra a gravadora fazer o que quiserem.

“É claro que o direito é delas, mas há um direito moral. E mudar a música de João Silva, pelo que eu vi, eu achei um pouco de falta de respeito. Então, vocês façam o que vocês quiserem, só não digam que a família autorizou.”

