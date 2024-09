Julgamento de raças de animais e torneios encerram Expoagro 2024

Houve também competição dos melhores queijos e doce de leite

Manaus- Neste domingo (29), marcando o último dia de evento da 46ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), ocorreu às premiações do julgamento de raças de caprinos, bovinos e ovinos; concursos leiteiros de bovinos e caprinos; além das competições do melhor queijo e melhor doce de leite.

O evento ocorreu durante seis dias seguidos, no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado na BR-174, quilômetro 2, rodovia que liga Manaus a Boa Vista (RR).

De acordo com o secretário da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Daniel Borges, a ideia é evoluir em cada edição do evento, e sempre melhorar a estrutura para trazer os animais para o local, proporcionando um conforto melhor. Os produtores presentes na expoagro investem no melhoramento genético de seu rebanho, se destacando em competições estaduais e nacionais.

“A expoagro surgiu como um momento de união entre os agricultores, pecuaristas, de todos os produtores rurais, para que tenhamos um momento oportuno de mostrar que o Amazonas vem produzindo”, ressalta Daniel.

Confira as premiacões:

Concurso leiteiro de caprinos

– 1º lugar – Capril Valentina

Concurso leiteiro de bovinos

– 1º lugar – Fazenda São Pedro

Categoria: Julgamento racial de caprinos

Melhor macho Saanen

– 1º lugar – Caprilact

Melhor macho Anglonubiano

– 1° lugar – Estância Zanini

Melhor macho Boer

– 1º lugar – Criador de animais Fernando Barroso

Melhor macho Murciana Granadina

– 1º lugar – Estância Zanini

Categoria: Julgamento racial de bovinos

Melhor fêmea jovem girolando 1/2

– 1º lugar – Fazenda São Pedro

Melhor fêmea adulta girolando 1/2

– 1° lugar – Fazenda São Pedro

Melhor fêmea zebu

– 1º lugar – Tabapuã Fig

Categoria: Julgamento racial de ovinos

Melhor macho Dorper

– 1º lugar – Amazônia Ovinos

Melhor macho Santa Inês

– 1º lugar – Ovinos Santa Inês

Categoria: derivados de leite

Melhor queijo coalho

– 1º lugar – Queijaria Divino Sabor

Melhor doce de leite

– 1º lugar – Queijaria Elkine

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am