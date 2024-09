Joelma fica de máscara em entrevista por sequelas de doença

Joelma contou que segue em tratamento por conta das sequelas da Covid-19, após nove contaminações pelo vírus. A cantora falou sobre seu estado de saúde em entrevista ao Domingo Record deste domingo (22). “Ainda não estou ok”, afirmou.

A paraense preferiu ficar de máscara durante a conversa com o programa de Rachel Sheherazade. A repórter Ana Paula Gomes acompanhou um dia da artista em Lisboa, capital de Portugal, onde ela gravou um DVD.

“Eu dei uma maneirada na minha agenda para poder trabalhar e fazer meu tratamento”, contou Joelma, que disse estar 60% agora.

Ela ainda falou sobre os problemas que ainda enfrenta. “A primeira sequela foi na digestão, não posso repetir uma refeição, já começo a inchar. Meu corpo não pode trabalhar muito. Tem queda de cabelo, falta de energia”, afirmou.

A cantora ressaltou a importância do repouso e também agradeceu a Deus por estar viva. Joelma ainda falou rapidamente sobre a vida amorosa, e assegurou que continua sem beijar. “É mais de quatro anos. Feliz da vida”, soltou.

Ela explicou que antes achava que precisava de um companheiro para ser feliz, mas agora não pensa mais assim. “Paz é algo tão maravilhoso, tão impressionante. Nada que você conquistar nesse mundo vai trazer paz”, discursou.

Queda

Na semana passada, depois da gravação para o Domingo Record, Joelma sofreu uma queda no palco durante um show em Bilbao, na Espanha. Após descobrir uma lesão no tornozelo, ela decidiu que fará suas próximas apresentações em uma cadeira de rodas.

A cantora de 50 anos cancelou os compromissos profissionais na televisão, mas optou por seguir a agenda de shows mesmo com as limitações físicas. Ela fará sessões de fisioterapia quando não estiver no palco.

Segundo boletim médico divulgado pelo Portal Leo Dias, os especialistas diagnosticaram uma entorse do tornozelo direito, com lesão ligamentar e tendinoso após a queda no palco.

A recomendação é de que ela permaneça na cadeira de rodas para não piorar o machucado. Diante de uma torsão deste tipo, o paciente precisa ficar com o membro imobilizado.

amazonianarede

Noticias Da TV