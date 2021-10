Compartilhar no Facebook

Round 6 pode se tornar a maior série da história da Netflix, diz CEO

Durante palestra na Code Conference, em Beverly Hills, realizada nesta terça-feira (28), o CEO da Netflix, Ted Sarandos, comentou um pouco mais sobre a série sul-coreana Round 6 e antecipou que a série pode ser o maior sucesso de toda a história da plataforma.

Em pouco mais de dez dias após sua estreia mundial, em 17 de setembro deste ano, Round 6 vem conquistando todos os tipos de públicos e marca as principais classificações no top 10 diário da Netflix. A produção de Hwang Dong-hyuk, que obteve destaque por sua criatividade, imprevisibilidade e momentos impactantes, surge com um grande potencial para se tornar um dos maiores conteúdos originais de todos os tempos.

Enquanto discutia os números de audiência da Netflix, Sarandos confirmou o top 10 oficial de séries originais mais vistas do serviço, com amplo destaque para as produções norte-americanas. Segundo o CEO, “caso os números de suas primeiras semanas se mantenham firmes”, Round 6 pode ingressar como novidade na lista, sendo o terceiro show estrangeiro — ao lado de Lupin (França) e La Casa de Papel (Espanha) — a atingir a honrosa seleção. Porém, até o momento, o empresário não revelou os números de audiência da série.

Confira abaixo os dez melhores projetos originais, levando em consideração o número de contas que acessaram a série no primeiro mês de lançamento.

Bridgerton – 1ª temporada (82 milhões)

Lupin – parte 1 (76 milhões)

The Witcher – 1ª temporada (76 milhões)

Sex/Life – 1ª temporada (67 milhões)

Stranger Things – 3ª temporada (67 milhões)

La Casa de Papel – parte 4 (65 milhões)

Tiger King – 1ª temporada (64 milhões)

O Gambito da Rainha (62 milhões)

Sweet Tooth – 1ª temporada (60 milhões)

Emily in Paris – 1ª temporada (60 milhões)

A primeira temporada de Round 6, composta por nove episódios, está disponível na íntegra na Netflix.

amazonianarede

tecmundo-André Luis Dias Custodio