Itamaraty está pressionado para mediar tensão entre Moraes e Trump

Segundo informações do site Metrópoles, integrantes do núcleo duro de Lula cobram do Ministério das Relações Exteriores postura proativa no caso, assim como a adotada pela Advocacia-Geral da União, comandada por Jorge Messias.

A cúpula do Itamaraty está em um impasse e ainda estuda se atuará ou não para intermediar a crescente tensão entre o ministro Alexandre de Moraes (STF) e o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Agora, magistrados do próprio Supremo Tribunal Federal se juntam à reivindicação e pressionam o Itamaraty a agir em prol de Moraes.

Assim, a cúpula do Ministério das Relações Exteriores está aturdida. A avaliação inicial dos embaixadores é que a pasta em nada tem de se imiscuir no caso, pois quem está processando Moraes é a empresa privada de Donald Trump, a Trump Média, e não o presidente dos Estados Unidos no exercício do cargo.

Enquanto isso, a ponderação de aliados de Lula e de magistrados do Supremo é que o Itamaraty não pode se “acovardar” e tocar a bola para o lado.

Uma omissão, avaliam, pode acelerar o desgaste diplomático em curso entre o Brasil e o seu principal parceiro comercial.

Afinal, Trump é o dono da Trump Média e também presidente dos Estados Unidos. Lula e o chanceler, Mauro Vieira, deverão discutir o assunto.

Aumentando a temperatura, Elon Musk passou a discutir a possibilidade de aplicar sanções financeiras a Alexandre de Moraes. A punição seria uma consequência da inclusão do ministro na lista da Casa Branca destinada a violadores de direitos humanos.

