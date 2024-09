Investigado, Gusttavo Lima deixa o Brasil novamente

Gusttavo Lima deixou o Brasil neste domingo (29) após uma estadia relâmpago no país. O cantor, que ainda é investigado na operação Integration, veio ao Pará para uma dobradinha de shows neste fim de semana. Ao Notícias da TV, a equipe do artista confirmou que ele já está novamente nos Estados Unidos com a família.

O marido de Andressa Suita tinha duas datas de apresentações confirmadas antes mesmo de seu nome aparecer na investigação policial. A prisão dele chegou a ser decretada pela Justiça de Pernambuco, mas foi revogada na terça (26). Ele estava em sua mansão em Miami, nos Estados Unidos.

Lima voltou ao Brasil apenas na sexta (27) para fazer um show em Marabá, no Pará. Já no sábado ele esteve em Parauapebas, cidade a 700 quilômetros de Belém. A voz de Saudade Sua desabafou ao subir no palco pela primeira vez após seu nome ser envolvido na operação.

Em meio à apresentação, o cantor se benzeu, leu mensagens de apoio dos fãs e agradeceu ao público pelo carinho. O artista adotou uma postura bem mais discreta no show, diferente das demais apresentações que aconteceram antes de ele tirar férias com a mulher, Andressa Suita, e se tornar investigado.

“Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar”, afirmou ele brevemente após o show.

A assessoria de Gusttavo Lima disse que a equipe jurídica vai comprovar sua inocência às acusações. O cantor é sócio de uma das empresas envestigadas, a casa de apostas Vai de Bet. “Ele sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem”, informou a comunicação de Lima.

