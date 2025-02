Instagram começa aplicar restrições a contas de adolescentes a partir desta terça

A reconfigurar ocorre automaticamente no Brasil e em outros países da América Latina

São Paulo – A rede social, Instagram vai começar a reconfigurar automaticamente a partir desta terça-feira (11) as contas de adolescentes no Brasil e em outros países da América Latina. Os perfis dos usuários com menos de 18 anos passam a ter uma série de restrições, as quais só poderão ser retiradas com a autorização dos pais.

As restrições das contas de usuários adolescentes foram anunciadas no fim do ano passado após a Meta, dona do Instagram, ter recebido processos judiciais e críticas da comunidade científica por ser acusada de estar ciente de que a rede social é potencialmente danosa para saúde mental de jovens, em especial as meninas.

Em entrevista exclusiva à Folha de S.Paulo, Antigone Davis, vice-presidente global de Segurança e Bem-Estar da Meta, diz que as mudanças devem trazer mais “tranquilidade” aos pais por saberem que seus filhos estarão menos expostos a conteúdos sensíveis e mais protegidos da abordagem de estranhos.

A mudança nas configurações já teve início nos Estados Unidos.

Da Redação Portal d24am