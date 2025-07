Voluntário recebe mais de R$ 435 mil após resgatar brasileira na Indonésia

Ao todo, mais de R$ 518 mil foram doados por milhares de brasileiros por meio de uma campanha online

Indonésia – O alpinista indonésio Abd Harris Agam, conhecido como Agam Rinjani, recebeu nesta terça-feira (8) os recursos arrecadados por meio de uma campanha online promovida pela plataforma Voaa, ligada ao projeto Razões para Acreditar. O montante foi reunido após a comoção causada por sua atuação voluntária no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

Ao todo, mais de R$ 518 mil foram doados por milhares de brasileiros, mas, após os descontos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o valor repassado a Agam ficou em torno de R$ 435 mil, o que equivale a mais de 1 bilhão de rúpias indonésias.

A vaquinha chegou a ser interrompida temporariamente após questionamentos sobre uma suposta taxa de 20% que seria cobrada pela plataforma. Após críticas de apoiadores, a organização garantiu que o valor arrecadado seria integralmente destinado ao alpinista, sem nenhuma dedução por parte da Voaa.

Agam ganhou notoriedade após se voluntariar para a difícil missão de alcançar o corpo de Juliana, que caiu de um penhasco durante a subida no Monte Rinjani. Sem fazer parte de nenhuma instituição oficial de resgate, ele passou a madrugada ao lado do corpo, em uma encosta extremamente instável, garantindo que ele não deslizasse ainda mais até a chegada das equipes de remoção.

Destinação do valor

Na Indonésia, o salário mínimo é cerca de 5 milhões de rúpias mensais (aproximadamente R$ 1.250), o que significa que o valor arrecadado poderia sustentar Agam por quase duas décadas. No entanto, o alpinista afirmou que dividirá parte do dinheiro com seus colegas de equipe envolvidos no resgate.

Apesar de não integrar formalmente a Basarnas, uma agência nacional indonésia de busca e salvamento, Agam demonstrou um nível de preparo comparável ao de um socorrista profissional. Para se ter uma ideia, um funcionário intermediário da Basarnas (classe 8) recebe em média 5,4 milhões de rúpias por mês, o que torna a doação o equivalente a mais de seis anos de salário para um profissional da área.

