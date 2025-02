Inscrições para cursos voltados a indígenas seguem até quinta em Manaus

A iniciativa da Fepiam e da Ufam busca fortalecer a capacitação indígena em áreas estratégicas de atuação

Manaus – A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), prorrogou as inscrições para três cursos voltados às comunidades indígenas da região metropolitana de Manaus. Os interessados têm até quinta-feira (13) para se inscrever presencialmente na sede da fundação.

As vagas são para os cursos de Auxiliar de Fiscalização Ambiental, Assistente Administrativo e Agente de Limpeza e Conservação. A iniciativa busca fortalecer a capacitação indígena em áreas estratégicas de atuação, ampliando oportunidades no mercado de trabalho.

Os cursos terão início no dia 22 de fevereiro, com aulas aos sábados, das 8h às 12h. Para se inscrever, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência, e Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani).

“Essa parceria fortalece a capacitação indígena em áreas estratégicas de atuação, garantindo mais oportunidades para nossos povos”, ressaltou o diretor-presidente da Fepiam Nilton Makaxi,

Para mais informações, os candidatos podem comparecer à sede da Fepiam, na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, ou entrar em contato pelos canais oficiais da fundação.

