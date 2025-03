Indiciado 16 vezes, psicólogo suspeito de torturar e matar gatos é preso

Crimes eram cometidos contra gatos tigrados no Gama; homem foi indiciado 16 vezes por maus-tratos a animais

Brasília – A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o psicólogo de 30 anos suspeito de adotar gatos, torturá-los com experimentos e matar os animais. O homem foi detido preventivamente na noite desta terça-feira (25) pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais. A ordem de prisão foi expedida pela Justiça da capital do país após pedido da polícia que recebeu parecer favorável do Ministério Público do DF e Territórios.

O investigado foi indiciado 16 vezes pela prática de maus-tratos a animais e se condenado pode pegar até 5 anos de prisão por cada um dos delitos. Segundo a polícia, novos casos de maus-tratos envolvendo o psicólogo continuam surgindo e o número de indiciamentos deve aumentar com o avanço das investigações.

De acordo com as apurações iniciais, desde setembro do ano passado, o homem teria adotado mais de 15 animais, que depois teriam desaparecido sem explicação. O morador do Gama selecionava os gatos de pelagem tigrada e utilizava um discurso protetivo e emotivo para convencer protetores e cuidadores a darem o animal para sua adoção.

No entanto, depois de adotados os gatos desapareciam sem justificativa. Áudios obtidos pela polícia revelam que o investigado dizia realizar experimentos com os animais, o que pode ter resultado na morte de alguns deles. Em outro áudio, ele menciona ter passado por momentos de surto, nos quais teria abandonado dois dos gatos adotados.

Em um dos casos, uma protetora de animais conseguiu recuperar um dos animais que estava com o suspeito. O animal foi encontrado com uma das patas fraturada e passou por cirurgia.

