Índia abre o mercado para limão, laranja e tangerina brasileiros

A Índia é o 10º maior destino dos produtos agropecuários brasileiros e, desde 2023, outros seis ganharam acesso ao mercado indiano

Brasília – O governo brasileiro e o governo da Índia concluíram negociação para possibilitar a exportação de cinco produtos cítricos – limão tahiti (“Citrus latifolia”), limão siciliano (“Citrus limon”), laranja doce (“Citrus sinensis”), tangerina e similares (“Citrus reticulata” e “Citrus deliciosa”) – para aquele país.

Desde 2023, outros seis produtos brasileiros ganharam acesso ao mercado indiano: açaí em pó, suco de açaí, pescado de cultivo (aquicultura), pescado de captura (pesca extrativa), derivados de ossos destinados à produção de gelatina e abacate.

A Índia é o 10º maior destino dos produtos agropecuários brasileiros, com exportações que superaram US$3 bilhões no último ano. Os principais produtos comercializados foram os do complexo sucroalcooleiro, soja e fibras têxteis. Com as novas aberturas para os cítricos, espera-se incremento nas relações comerciais e na pauta exportadora de produtos de maior valor agregado.

Com o anúncio, o Brasil alcança a 55ª abertura de mercado neste ano, totalizando 355 novas oportunidades de negócio desde o início de 2023.

Essas novas aberturas de mercado são resultado de ação coordenada entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am