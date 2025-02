Incêndio em usina de energia causa apagão em Tabatinga

População do município está sem energia elétrica desde às 23h de segunda-feira (23), momento em que ocorreu o incidente. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não há previsão de reestabelecimento da energia.

Um incêndio na usina do Produtor Independente de Energia (PIE), Agrekko, causou um apagão no município de Tabatinga, no interior do Amazonas, na noite da segunda-feira (25). Devido ao incidente, os moradores da cidade já estão sem energia elétrica desde às 23h (horário local).

Segundo a concessionária Amazonas Energia, a usina afetada era responsável pela geração de energia na cidade. Ainda não se sabe as causas do sinistro e nem se houve registro de feridos.

Em nota, a empresa informou que está em contato com o Produtor Independente para obter esclarecimentos sobre o ocorrido e trabalhar na solução definitiva do problema. Entretanto, a concessionária não forneceu uma previsão de quando o fornecimento de energia será restabelecido.

A Amazonas Energia também comunicou o incidente à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Por g1 AM