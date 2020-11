Ícone do cinema Sean Connery, o 1º James Bond de 007, morre aos 90 anos em casa

Sier Sean Connery morreu na madrugada deste sábado (31) enquanto dormia. Ele estava mal ‘havia algum tempo’, segundo a família. Em quase 60 anos de carreira, Connery atuou em mais de 90 papéis e venceu mais de 30 prêmios, incluindo o Oscar de melhor ator coadjuvante por ‘Os intocáveis’ (1987).

O ator escocês Sean Connery, ícone do cinema e primeiro a interpretar o espião James Bond, morreu na madrugada deste sábado (31) aos 90 anos. De acordo com a família, ele morreu enquanto dormia, nas Bahamas.

Eu sua primeira interpretação como o agente espião mais charmoso e famoso do mundo, disse sua emblemática frase que venceria o tempo e conquistaria gerações “meu nome é Bond…James Bond”.

À emissora britânica BBC, o filho do ator, Jason Connery, disse que o pai não estava bem “havia algum tempo”.

Com 94 papéis ao longo de mais de 50 anos de carreira, Connery atuou em sete filmes do espião 007, lançados nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Foi apontado em inúmeras enquetes como o melhor James Bond do cinema.

Como o detetive, estrelou “O satânico Dr. No” (1962), “Moscou contra 007” (1963), “007 contra Goldfinger” (1964), “007 Contra a chantagem atômica” (1965), “Com 007 só se vive duas vezes” (1967), “007 – Os diamantes são eternos” (1971) e “007 – Nunca mais outra vez” (1983).

O sucesso como o espião lhe rendeu uma carreira bem-sucedida. Entre os trabalhos mais conhecidos, estão “Marnie, Confissões de uma Ladra” (1964), de Alfred Hitchcock, “A colina dos homens perdidos” (1965), “Assassinato no Expresso Oriente” (1974), “O homem que queria ser rei” (1975), “O Vento e o Leão” (1975), “Highlander: O guerreiro imortal” (1986) e “Caçada ao Outubro Vermelho” (1990).

Connery também atuou no drama “Os intocáveis” (1987), de Brian de Palma, pelo qual venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante.

Outros personagens de destaque foram o William von Baskerville, no longa “O nome da rosa” (1986), adaptação da obra de Umberto Eco, e o professor Henry Jones no filme “Indiana Jones e a última cruzada” (1989), no qual interpretou o pai do personagem-título.

O ícone do cinema venceu o Globo de Ouro três vezes, o Bafta (prêmio da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas) duas vezes e acumulou mais de 30 prêmios durante a carreira. Em 2000, recebeu o título de cavaleiro da Ordem Britânica da Rainha Elizabeth II.

O último longa em que Connery atuou foi “A liga extraordinária” (2003), como o caçador Allan Quatermain.

O ator também era conhecido por sua voz marcante. Emprestou sua voz para animações e outros personagens marcantes. Na aventura “Coração de dragão” (1996), fez a voz de Draco, e, no trabalho da carreira, dublou o protagonista da animação “Sir Billi” (2012).

Além do filho, Connery deixa a esposa, a atriz Micheline Roquebrune, e o neto, Dashiell.

