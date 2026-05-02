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Ibama se manifesta a favor da BR-319 e enfraquece ação contra licenciamento

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/politica/ibama-se-manifesta-a-favor-da-br-319-e-enfraquece-acao-contra-licenciamento/

Para o senador Eduardo Braga, posicionamento do órgão ambiental muda o quadro jurídico e reforça continuidade da obra

Amazonas – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se manifestou no processo da BR-319 defendendo a improcedência da ação que tentava travar o licenciamento da rodovia.

Na prática, o posicionamento enfraquece a Ação Civil Pública de 2024, que serviu de base para a liminar que chegou a suspender os pregões, decisão já derrubada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). A manifestação também reduz a força de novos questionamentos judiciais e reforça o andamento do processo.

Segundo o senador Eduardo Braga (MDB-AM), o movimento representa uma mudança importante no rumo da discussão.

“O debate deixa de ser se pode licenciar e passa a ser como continuar licenciando com controle e responsabilidade. É o órgão técnico reafirmando a viabilidade da obra, e isso pesa muito na Justiça”, afirmou.

Nos últimos dias, a BR-319 acumulou decisões favoráveis, com a retomada dos pregões do DNIT e o avanço das etapas administrativas.

Para Braga, o momento representa um avanço concreto após anos de disputa judicial em torno da rodovia.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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