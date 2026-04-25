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ALERTA! Golpe da antena do governo federal usa CPF para fazer pagamentos

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/policia/alerta-golpe-da-antena-do-governo-federal-usa-cpf-para-fazer-pagamentos/

As imagens do crime já estão com a Polícia Civil do Amazonas (PCAM), que iniciou a investigação para capturar os criminosos

Manaus – Um novo golpe praticado por falsos servidores do governo federal usa CPF das vítimas para fazer empréstimos, pix e pagamentos. A denúncia foi realizada por uma das vítimas que teve dados e fotos levadas pelos criminosos em troca da falsa contemplação em antena cedida pelo governo federal.

A denunciante informou que um homem, trajando roupas com logotipo da Visionthec – Tv aberta 24h e, levando documentos com a logo do governo, foram até a casa dela e informaram serem servidores enviados para tomar nota das informações a fim de dar andamento no trâmite de despacho de uma antena de TV oferecida pelo governo federal. O crime ocorreu no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus.

Na ocasião da abordagem, os criminosos tiraram um foto da vítima e levaram a fotocópia do documento de identidade. Logo em seguida, os criminoso fizeram empréstimos e pagamentos em nome da vítima.

Parte da ação foi registrada por câmeras de vigilância e mostram os suspeitos chegando em um carro e indo diretamente até a casa da vítima. As imagens vão ajudar a localizar os criminosos. Dois boletins de ocorrência foram registrados. As imagens já estão com a Polícia Civil do Amazonas (PCAM), que iniciou a investigação para capturar os criminosos.

Quem tiver informações ou foi vítima dos criminosos pode entrar em contato por meio do Disque Denúncia 181 da SSP-Am ou pelo 197 da Polícia Civil do Amazonas.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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