Hotel onde ocorrerão as negociações entre EUA e Irã ‘expulsa’ hóspedes em Islamabad

Tratativas por um acordo para encerrar a guerra ocorrerão no luxuoso Serena Hotel, na capital do Paquistão. Estabelecimento enviou comunicação aos hóspedes pedindo que deixassem quartos de forma imediata.

As negociações entre os Estados Unidos e o Irã por um acordo de paz mobilizaram não só as delegações dos dois países. Hóspedes de um hotel de luxo em Islamabad, capital do Paquistão, tiveram de ser desalojados dos quartos onde estavam.

O Serena Hotel, que sediará as tratativas, enviou uma carta na quinta-feira (9) ordenando que todas as pessoas hospedadas lá deixassem os quartos de forma imediata, segundo a imprensa local.

“Gostaríamos de informar que o governo paquistanês requisitou o uso de nosso hotel para um importante evento (…). Por isso, infelizmente, vocês devem fazer o check out”, diz o comunicado, segundo a imprensa local.

A administração do hotel ainda não havia se manifestado publicamente até a última atualização desta reportagem.

Às vésperas das negociações para encerrar a guerra, o presidente dos EUA, Donald Trump, elevou o tom e ameaçou reagir caso as conversas fracassem, enquanto o Irã já impôs condições para avançar no diálogo.

Representantes dos dois países se reúnem a partir deste sábado (11), no Paquistão, em meio a um cessar-fogo frágil — que Teerã afirma já ter sido violado por seus rivais, incluindo Israel.

Trump disse nesta sexta-feira (10) que o Exército do país está “carregando os navios com as melhores munições” caso negociações de paz com o Irã fracassem. A fala foi em uma entrevista ao jornal norte-americano “The New York Post”.

“Vamos descobrir em cerca de 24 horas. Saberemos em breve”, disse Trump ao “NY Post”, ao ser questionado se acreditava que as negociações seriam bem-sucedidas.

Já o Irã impôs uma condição para negociar. Nesta sexta (10), o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, disse que os EUA devem cumprir os compromissos, incluir o Líbano no cessar-fogo e interromper os ataques israelenses contra o país, segundo a mídia estatal iraniana.

A agência de notícias semioficial iraniana Tasnim, próxima à Guarda Revolucionária, afirmou que as conversas marcadas para sábado não aconteceriam a menos que Israel interrompesse seus ataques no Líbano.

Mais cedo nesta sexta, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que vai participar das conversas em Islamabad, no Paquistão, falou sobre o encontro em um tom um pouco mais positivo. Ele afirmou ainda que os EUA estão “dispostos a estender a mão” se Irã fizer o mesmo.

“Estamos ansiosos pela negociação. Acho que será positiva. Veremos, é claro, como disse o presidente dos Estados Unidos, se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa-fé, e certamente estaremos dispostos a estender a mão. Se eles tentarem nos enganar, descobrirão que a equipe de negociação não é tão receptiva”, declarou Vance.

Vance disse ainda que Trump passou aos negociadores “diretrizes bem claras” para as tratativas, mas não especificou quais.

Cessar-fogo frágil

Mesmo em meio a um cessar-fogo cambaleante, integrantes do alto escalão dos governos dos Estados Unidos e do Irã sentarão à mesa para começar a travar negociações pelo fim definitivo da guerra.

As negociações estão previstas para começar de forma oficial no sábado (10), com os integrantes das duas partes.

Do lado dos Estados Unidos, estarão:

O vice-presidente norte-americano, JD Vance;

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff;

O conselheiro e genro de Trump Jared Kushner.

Já do lado iraniano, participarão das tratativas:

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi;

O presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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Por Redação g1