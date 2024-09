Homem ganha grande prêmio na loteria e ‘perde’ família por não dividir dinheiro

Os filhos, por sua vez, expressaram frustração, alegando que o pai nunca os ajudou financeiramente

Espanha – A vida do espanhol Pepe Garcia mudou drasticamente alguns meses atrás quando ele ganhou um grande prêmio em uma loteria. Ele esperava que essa quantia melhorasse sua aposentadoria e proporcionasse mais tranquilidade, mas se decepcionou.

Pepe decidiu não compartilhar o prêmio, o que gerou conflitos familiares, especialmente com seus dois filhos. Recentemente, em uma aparição no programa “Y Ahora Sonsoles”, Pepe foi colocado em contato telefônico com os filhos em uma tentativa de reconciliação.

Durante a conversa, ele defendeu sua posição: “Esse dinheiro é meu e eu preciso dele. Com a minha aposentadoria e a da minha parceira, conseguimos nos sustentar, mas esse prêmio me permitirá viver mais tranquilamente.”

Os filhos, por sua vez, expressaram frustração, alegando que o pai nunca os ajudou financeiramente ao longo da vida. Embora um deles tenha enfatizado que o que mais desejava era a felicidade do pai, a conversa terminou sem que chegassem a um entendimento.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am