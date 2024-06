Homem é socorrido após ficar soterrado em obra na zona norte de Manaus

O incidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (28) quando a vítima estava trabalhando na obra

Manaus – Um homem identificado como Alexandro da Costa, 49, acabou ficando soterrado durante a obra de uma casa, na tarde desta sexta-feira (28), na rua Tupiniquim, na comunidade Vale do Sinai, bairro Manôa, zona norte de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, o homem estaria cavando um buraco quando o incidente aconteceu. Moradores do local acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada. A informação é que o homem foi socorrido com vida e levado para uma unidade hospitalar.

