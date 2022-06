Henrique Fogaça é afastado das gravações do MasterChef

Ao lado de Érik Jacquin e Helena Rizzo, Henrique Fogaça é júri no MasterChef, que está com uma nova edição prevista para estrear em novembro, mas o chef foi obrigado a se afastar dos preparativos por alguns dias após testar positivo para Covid-19.

Segundo o colunista do R7, Flávio Ricco, Fogaça apresenta sintomas leves e passa bem, porém deve ficar em isolamento até estar totalmente recuperado.

A direção do programa da Band optou por substituir o chef por convidados nos episódios em que ele precisará se ausentar, apenas para que as gravações não fiquem atrasadas, mas logo logo ele estará de volta!

O MasterChef está no ar há oito anos e já pudemos ver inúmeros momentos icônicos na programação, mas a próxima temporada promete um novo formato, apesar de manter os mesmos jurados. Agora, participantes com mais de 60 anos de idade serão os competidores, um conceito parecido com o novo formato do The Voice+.