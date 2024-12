Globo fecha acordo e retorna com transmissão de campeonato estadual em 2025

A Rede Globo anunciou na última sexta-feira (20) que irá retornar com as transmissões do Campeonato Carioca em 2025. A emissora volta a deter os direitos de transmissão do torneio após quatro anos de ausência. Durante o período, a competição foi transmitida pela TV aberta na Band.

O acordo fechado com a Brax, empresa dona dos direitos de transmissão do campeonato, e a Ferderação do Rio de Janeiro (FERJ), organizadora da competição, é multiplataforma. Ou seja, a Globo poderá transmitir as partidas na TV aberta, nos canais fechados (pelo Sportv), pela plataforma de streaming (Globoplay) e pelo serviço de pay-per-view (Premiere).

Ao todo, o núcleo da emissora irá contar com pelo menos 11 transmissões de partidas do Cariocão. A competição tem data prevista para começar em janeiro, na fase preliminar, e irá terminar em março. Os jogos que vão ser transmitidos pela TV Globo, serão aos sábados, às 16h (de Brasília).

O acordo prevê a realização de pelo menos dois classicos na faixa do horário determinado. Serão as partidas entre Fluminense e Flamengo, pela nona rodada da competição, e Flamengo e Vasco, pela décima, ambas as partidas serão pela fase classificatória.

Transmissões no Sportv e Premiere

Os canais fechados do grupo Globo terão acessos a cobertura de dois jogos por rodada durante toda a primeira fase. Além disso, os clássicos citados anteriormente também terão transmissões dos canais Sportv, que também tem garantidos os direitos para as partidas de ida e volta das semifinais do torneio, tendo a possibilidade de transmitir a final.

Já no Premiere, irá passar todas as partidas dos quatro principais clubes cariocas: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. O pacote englobe desde as partidas da fase inicial até a fase final da competição. Vale destacar, que as partidas do Cruz-Maltino dentro de São Januário ainda não foram confirmadas pela plataforma.

