Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente, diz site

A família vai aumentar! De acordo com a People, a modelo brasileira Gisele Bündchen está à espera do seu terceiro filho, fruto do seu relacionamento com Joaquim Valente. O casal, vale pontuar, está junto desde junho de 2023.

Segundo uma fonte próxima ao casal, os dois estão muito felizes com a novidade e ansiosos:

Gisele e Joaquim estão felizes com este novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente de paz e amor para toda a família, afirmou.

Vale lembrar que os rumores da possível gravidez ganharam forças após Gisele não marcar presença no Victoria’s Secret Fashion Show. A ausência da brasileira chamou atenção dos internautas que logo levantaram a possibilidade da gestação.

Gisele já é mãe de Benjamin, de 14 anos de idade, e Vivian, de 11 anos de idade, frutos do antigo relacionamento de 13 anos com Tom Brady.

