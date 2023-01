Gilberto Gil e famosos prestam apoio a Preta após cantora revelar câncer

Preta Gil recebeu apoio de vários famosos após revelar, na noite da terça-feira (10), que está com um câncer no intestino. A cantora, 48, foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino. Gilberto Gil, pai de Preta, foi um dos que postou uma mensagem de apoio para a filha.

“Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você”, diz o post de Gilberto no Instagram.

Preta contou na noite da terça-feira (10) que vinha sentindo um desconforto e precisou ficar hospitalizada até os médicos fecharem um diagnóstico.

“Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e, graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, escreveu.

Nos comentários, famosos como Lázaro Ramos, Tatá Werneck, Claudia Leite, Deborah Secco, Fernanda Gentil, Ana Furtado, Fernanda Paes Leme, Marcus Majella, demonstraram apoio à Preta.

Além do pai, Preta também recebeu apoio da irmã Bela Gil: “Te amo, irmã! Vamos juntas e de mãos dadas.” Sua sobrinha, Flor Gil, comentou: “Te amo, tia! Vai dar tudo certo”

Ex-marido da cantora, o ator Otávio Muller emocionou os fãs ao publicar uma singela homenagem para a estrela. Ela acaba de receber o diagnóstico de um câncer no intestino. “Amor”, declarou ele que publicou uma foto ao lado de Francisco Gil, fruto do ex-casamento dos dois.

Pelos stories do Instagram, o filho de Preta, que é integrante do trio Gilsons, escreveu uma mensagem. “A todos que estão mandando mensagens, vai ficar tudo bem. Minha mãe está bem, a gente está bem… Na luz sempre”, disse.

Diário 24h AM

https://d24am.com/plus/famosos/gilberto-gil-e-famosos-prestam-apoio-a-preta-apos-cantora-revelar-cancer/