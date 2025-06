Gerente de cafeteria no Maracanã é preso suspeito de abusar de funcionárias

Segundo as investigações, o homem apagava as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para não ter provas contra ele

Rio de Janeiro – A polícia prendeu o gerente de uma cafeteria localizada dentro do estádio do Maracanã, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11). Ele é suspeito de estuprar e abusar de funcionárias.

De acordo com as investigações, o homem prometia vantagens para as mulheres no trabalho, como folgas, promoções e aumentos de salários, em troca de favores sexuais. Se a vítima se negasse, ela era ameaçada de demissão.

O caso foi denunciado na 18ª DP (Praça da Bandeira) na semana passada. Segundo os sócios do estabelecimento, uma funcionária relatou ter sido vítima de importunação sexual e ameaças por parte do gerente. Ao apurar o caso, os policiais civis descobriram que o homem estuprou a mulher e usou de força para assediá-la.

Após o crime vir à tona, mais funcionárias revelaram outros abusos. Uma das vítimas contou que o gerente passou a mão nas partes íntimas dela e forçou um beijo.

Ainda de acordo com a polícia, o homem apagava as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para não ter provas contra si.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão temporária por dois estupros e um assédio sexual. O celular dele também foi apreendido e passará por perícia.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am