Geraldo Luís apoia o filho após show vazio viralizar

Geraldo Luís se manifestou após o filho viralizar nas redes sociais por ter se apresentado para poucas pessoas durante um show em Poços de Caldas (MG). João Sacramento é DJ, mas começou há pouco tempo sua carreira na música. “Do nada você fará o tudo”, incentivou o apresentador.

Nas imagens compartilhadas na internet, o herdeiro aparece tocando para uma plateia quase vazia, com menos de dez pessoas, já contando o próprio comunicador. “Existem pessoas que valem mais do que multidões… Obrigado, pai, por ser meu grande fã e telespectador meu”, agradeceu o jovem, por meio de post no Instagram.

Depois da repercussão da apresentação esvaziada, Geraldo comentou sobre a situação e incentivou Sacramento a não desistir do sonho de ser um artista conhecido nacionalmente.

“Do nada você fará o seu tudo, meu filho. Teu pai começou narrando horário de chegada e saída de ônibus na antiga rodoviária de Limeira [SP]. ‘Senhores e senhoras, saída Cometa linha 11, com destino a cidade de Ribeirão Preto, plataforma 2, embarque imediato'”, lembrou o contratado da RedeTV!.

Nos comentários do post do apresentador, moradores da região sugeriram que o evento não teria sido anunciado da maneira correta. “Esse show foi divulgado pelo contratante? Pergunto porque em pleno dezembro é difícil não encher a praça pública, ainda mais em Minas que adoramos um barulho. Mas, independentemente de ter público ou não, continue. O sucesso vem pela persistência”, opinou a usuária Suzy Carvalho.

“Bem estranho isso. Sou de Poços de Caldas, e não houve divulgação alguma sobre esse evento”, escreveu Vivian Scarpioni. “Você fará história, garoto. A sua melhor plateia não perdeu seu show”, comentou Angelika Amaral.

“João, o amor do seu pai é o seu maior presente. Faça uma live para curtirmos, já que não podemos ir tão longe prestigiá-lo”, sugeriu Celia Teixeira Leite.

amazonianarede

Noticas Da TV