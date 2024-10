Georgina Rodríguez, mulher de CR7, passa dias internada após infecção

A modelo e empresária compartilhou um story em suas redes sociais, ainda com um acesso venoso visível

Dubai – Georgina Rodríguez, 30, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (24), após passar quatro dias internada devido a uma pneumonia, uma infecção que afeta os pulmões.

A modelo e empresária, mulher do jogador Cristiano Ronaldo, compartilhou um story em suas redes sociais, ainda com um acesso venoso visível, usado para a administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea.

Na imagem, ela também mostrava seu notebook e um buquê de flores acompanhado de um bilhete. Georgina estava internada no Hospital Saudi German, em Dubai, e sua recuperação agora pode prosseguir em casa, cercada de apoio e carinho.

“Finalmente de volta para casa! Passei 4 dias no hospital com pneumonia, estou melhor agora, mas ainda me recuperando em casa com minha família”, iniciou o texto publicado em seu Story.

“Tenho que dizer um muito obrigada a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e todos no hospital… Eles cuidaram de mim tão maravilhosamente e sou muito grata por isso. Obrigada por tudo e pela ótima estadia.”

Da Redação Portal d24am