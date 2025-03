Garoto desaparecido há sete anos é encontrado após aparição em série de TV

Abdul Aziz Khan, hoje com 14 anos de idade, foi sequestrado pela própria mãe, nos Estados Unidos

Estados Unidos – Após quase sete anos desaparecido, Abdul Aziz Khan, de 14 anos, foi localizado pela polícia no estado do Colorado, nos Estados Unidos. O caso do menino, sequestrado pela própria mãe em 2017, ganhou repercussão internacional após ser retratado na série documental “Mistérios sem Solução”.

A criança, que desapareceu em Atlanta, Geórgia, foi encontrada a mais de 2.300 quilômetros de distância, no condado de Douglas, Colorado. A descoberta ocorreu quando policiais atenderam a uma denúncia de invasão a um imóvel à venda e flagraram a mãe do garoto, Rabia Khalid, acompanhada de seu atual marido, Elliot Bourgeois.

Reencontro após anos de busca

A família paterna de Aziz celebrou o reencontro e expressou gratidão pelo apoio recebido ao longo dos anos. Em comunicado ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, os parentes pediram privacidade para seguir com o processo de recuperação emocional.

“Estamos emocionados e cheios de alegria por Aziz finalmente ter sido encontrado. Agradecemos a todos que nos apoiaram nesses sete anos. Agora, precisamos de tempo para nos curarmos juntos”, declarou a família.

Como a polícia encontrou a criança?

A polícia do Condado de Douglas foi acionada em 23 de fevereiro de 2025, quando o dono de uma casa à venda relatou que câmeras de segurança haviam registrado a entrada ilegal de duas pessoas no imóvel.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram duas crianças dentro de um carro estacionado na garagem, enquanto dois adultos saíam da casa. Durante a abordagem, o casal forneceu identidades falsas, mas os policiais logo descobriram que Rabia Khalid tinha um mandado de prisão por sequestro.

Rabia e Elliot foram detidos e agora enfrentam acusações de sequestro, falsificação, roubo de identidade e invasão de propriedade.

Por que a criança foi sequestrada pela mãe?

Aziz desapareceu em 2017, quando tinha apenas 7 anos. Na época, seus pais, Abdul Khan e Rabia Khalid, enfrentavam uma disputa de custódia. Rabia, sem avisar ao ex-marido, levou o menino embora e cortou qualquer contato, deixando poucos rastros.

O caso ganhou notoriedade anos depois, quando foi incluído em um episódio da série “Mistérios sem Solução” e também no canal do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas no YouTube.

Em depoimentos à série, o pai de Aziz relatou que o casamento começou a se deteriorar após o nascimento do filho. Ele explicou que, depois do divórcio em 2014, os dois dividiram a guarda da criança, mas Rabia queria se mudar para Atlanta para ficar próxima da família. “Achei que seria algo temporário, mas não foi”, disse Abdul Khan.

Com a repercussão do caso, a investigação ganhou novos contornos, levando à descoberta do paradeiro do menino e à prisão dos responsáveis por seu sequestro.

