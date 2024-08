Fumaça: Manaus registra qualidade do ar ‘pouco saudável’ neste sábado

Alguns bairros de Manaus chegaram a registrar qualidade de ar “não saudável para grupos sensíveis”

Manaus – A capital amazonense e outros municípios do interior do estado tiveram registros de fumaça ao longo deste sábado (10). Em Manaus, o monitoramento do Índice Mundial de Qualidade do Ar (AQICN) apontou qualidade do ar “pouco saudável” e “não saudável para grupos sensíveis”.

A Defesa Civil do Amazonas chegou a emitir alertas de incêndio florestal com reflexos na qualidade no ar para Manaus e Autazes. Por volta das 16h55, dados do índice de qualidade de ar informavam que bairros da zona sul eram as áreas com a pior qualidade do ar da cidade.

Já no interior do Amazonas, o município de Manaquiri chegou a registrar a qualidade de ar como “muito insalubre” sendo um grau mais grave e “perigoso”.

Outros municípios como Careiro, Novo Aripuaña e Presidente Figueiredo apresentaram sinais de fumaça. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), as queimadas acontecem no Sul do Amazonas e estados vizinhos.

Redação Portal d24am