Fortuna milionária de Silvio Santos no exterior: Justiça toma decisão após filhas abrirem processo para evitar imposto

A Justiça de São Paulo já tomou uma decisão após as filhas de Silvio Santos entrarem com um processo contra o Estado. Morto em agosto passado aos 93 anos, o fundador do SBT deixou cerca de R$ 429 milhões no exterior, em dois bancos nos EUA, onde o empresário e apresentador tinha uma mansão, e em uma instituição bancária nas Bahamas, conhecido paraíso fiscal.

Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca, Renata e a viúva, Iris Abravanel, alegaram que a cobrança de imposto de mais de R$ 17 milhões seria indevida, uma vez que se trata de valores fora do Brasil. Dessa forma, não seria atingida pela legislação brasileira que obriga se pagar uma quantia sobre o que se recebe de herança.

A Justiça de São Paulo ficou ao lado da família Abravanel e concedeu uma liminar, segundo o colunista Gabriel Vaquer, do jornal “Folha de S.Paulo” desta sexta-feira (10). Assim, as seis filhas e a viúva não terão que pagar o imposto. A decisão foi tomada há dois dias após o recesso de fim de ano.

SBT na Justiça: com câncer, jornalista é demitida

Enquanto as filhas de Silvio acionavam a Justiça, o SBT pode inverter os papéis. Acontece que uma jornalista diagnosticada com câncer em 2019 foi demitida dias atrás, classificando o ato de “imoral”. A profissional alegou que esse tipo de demissão, em meio a tratamento de saúde, não acontecia enquanto Silvio estava vivo.

Carlos Nascimento se afastou da TV para fazer o tratamento e manteve seu contrato, porém um ex-repórter do “Programa do Ratinho” alegou arbitrariedade em sua demissão. No caso da jornalista, ela afirmou que irá acionar seus advogados. Por sua vez, Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, afirmou desconhecer a demissão e que iria procurar saber o que ocorreu.

