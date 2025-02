Forte chuva atinge Manaus nesta sexta-feira e congestiona trânsito em diferentes zonas

Até às 7h, Manaus registrou um acumulado de chuva de cerca de 33 milímetros. Chuva já era prevista pelos meteorologistas.

Manaus amanheceu sob uma forte chuva nesta sexta-feira (14). O temporal, que já era previsto pelos meteorologistas, causou transtorno no trânsito da capital.

Em avenidas importantes, como a Darcy Vargas, entre as Zonas Centro-Oeste e Centro-Sul, Torquato Tapajós, na Zona Norte, e Cosme Ferreira, na Zona Leste, foram registradas lentidão e alto fluxo de veículos, segundo aplicativo de mobilidade urbana.

Até às 7h, Manaus registrou um acumulado de chuva de cerca de 33 milímetros. O bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da capital, foi o ponto com maior acúmulo de água.

Além de Manaus, outros 30 municípios do interior do estado estão em alerta laranja para chuvas intensas com risco de alagamentos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São eles:

Barreirinha

Boa Vista dos Ramos

Maués

Parintins

Alvarães

Amaturá

Atalaia do Norte

Benjamin Constant

Boca do Acre

Carauari

Coari

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Ipixuna

Itamarati

Japurá

Juruá

Jutaí

Lábrea

Maraã

Pauini

Santa Isabel do Rio Negro

Santo Antônio do Içá

São Gabriel da Cachoeira

São Paulo de Olivença

Tabatinga

Tefé

Tonantins

Uarini

Risco de desabamento

De acordo com a Prefeitura de Manaus, a capital registrou duas ocorrências por conta desse chuva. Os dois casos associados a riscos de desabamento de muros em diferentes zonas da cidade, sendo um na zona Leste e outro na zona Norte.

