Força-tarefa é montada para reforma do T5 na zona leste de Manaus

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), organizou uma força-tarefa envolvendo várias secretarias municipais que trabalharão juntas na reforma do Terminal de Integração 5 (T5), localizado no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. Na tarde desta terça-feira (1º), uma visita técnica foi realizada no local sob a coordenação do órgão de trânsito.

“Nós temos alguns pontos nos terminais que têm uns problemas e em um deles é a questão da área de embarque e desembarque, que tem bancas que foram construídas e não tínhamos dado uma destinação. O outro problema é a questão dos banheiros, existe muitas depredações nos banheiros e nós conseguimos um local para acomodação dos trabalhadores da limpeza pública que a partir de agora terão um espaço para guardar o material utilizado no serviço e cuidar desses banheiros com mais tempo”, disse Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

Durante a inspeção, a equipe identificou algumas áreas que exigem uma reforma mais abrangente, tais como a cobertura, banheiros, adaptação dos boxes e bancas, sinalização viária e reforço do pavimento asfáltico.

Outra situação observada pela equipe foi a questão dos trabalhadores que têm bancas de vendas no terminal.

Ainda segundo Paulo Henrique, em relação à segurança pública no terminal, o IMMU contará com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar que terão uma estrutura de câmeras de monitoramento de todo o terminal 5.

“ Vamos contar com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para proporcionarmos segurança nesse terminal da zona leste”, finalizou Paulo.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/forca-tarefa-e-montada-para-reforma-do-t5-na-zona-leste-de-manaus/