Fora do SBT, Maisa e Eliana vivem rito de passagem na Globo

Contratadas pela Globo no primeiro semestre, Maisa e Eliana Michaelichen finalmente cumpriram um rito de passagem para consolidá-las como destaques da emissora. Depois de mais de uma década como estrelas do SBT, as duas aparecem na vinheta de fim de ano da líder de audiência.

O vídeo que acompanha os versos “Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou” foi lançado no Fantástico deste domingo (1º), com direito a reportagem de Renata Capucci para mostrar os bastidores das gravações.

Novata na vinheta, Maisa se mostrou emocionada por aparecer em um evento tão celebrado da Globo. “É a minha primeira vez, estar aqui nesse momento histórico… Essa música, eu não só cantava, como eu cresci escutando. Então é quase uma canção de ninar”, apontou a Bia de Garota do Momento.

Do outro lado do espectro de experiência está Betty Faria, que participou da primeira gravação de fim de ano, em dezembro de 1971 –da qual até mesmo Silvio Santos (1930-2024) participou.

“A gente vinha cantar, sempre foi uma coisa gostosa de fazer parte. Você encontra os amigos, os colegas que não vê há muito tempo”, apontou a Belisa de Volta por Cima, que também estará no ar com a reprise de Tieta (1989) a partir desta segunda-feira (2).

“Eu estou na empresa há 48 anos, e há 48 anos eu acho que eu venho cantando”, se gabou Tony Ramos. “Eu cantei a vida toda, porque eu sou apaixonado”, completou Gil do Vigor.

“Cada vez é diferente, mas tem sempre uma coisa em comum. Essa coisa do clima de final de ano. Acabou esse ano, mas ano que vem vai ser ainda melhor”, filosofou Xuxa Meneghel, que voltou à vinheta pois assinou com a Globo para ter um quadro de adoção de cachorros no Fantástico em 2025.

Além das gravações em estúdio, o elenco da emissora também viajou a diferentes lugares do país, para mostrar que a Globo tem a cara do Brasil.

Assim, Marcos Mion e Maria Júlia Coutinho aparecem em cartões-postais de São Paulo, Tadeu Schmidt e Alex Escobar estão no Rio de Janeiro, Renato Góes dá as caras em Pernambuco, Poliana Abritta surge em Brasília, Karine Alves celebra no Rio Grande do Sul e Rita Batista na Bahia, por exemplo.

amazonianarede

Noticias Da TV