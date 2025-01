Fora do SBT, Christina Rocha é contratada para o BBB 25

Sem contrato com o SBT desde maio do ano passado, depois de quase 15 anos à frente do Casos de Família (2004-2023), Christina Rocha foi contratada pela Globo para ajudar na divulgação do BBB 25, que estreia no próximo dia 13. Mas a loira fechou apenas uma ação promocional e não se juntará ao time do reality show.

A Globo decidiu brincar com a fama de mediadora de barracos entre familiares de Christina para promover o programa de confinamento, que terá apenas participantes em duplas na próxima edição. A apresentadora topou a piada e surgiu em um vídeo com Beatriz Reis, a Bia do Brás, e Juliette.

“Meu povo, o BBB 25 tá quase pronto. Quem serão as duplas que vão entrar na casa?”, provoca a campeã do BBB 21. “Duplas? Olha, de duplas, de casais, de amigos e de confusão em família eu entendo demais, viu?”, intervém Christina.

“Dia 13 de janeiro, vou ficar aqui, no meu sofá, esperando começar o BBB 25”, continua a loira, que deixou o SBT por não ter se adaptado ao formato do Tá na Hora –inicialmente apresentado por ela e Marcão do Povo e, desde dezembro sob o comando de José Luiz Datena.

No vídeo, Bia do Brás brinca que foi chamada para fazer uma pré-seleção de possíveis confinados e ajudar Tadeu Schmidt no processo de escolha de brothers. Ela avalia as chances de personagens da Globo, como Mavi (Chay Suede) e Mércia (Adriana Esteves), de Mania de Você, e Madá (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira), de Volta por Cima, no reality.

“Tão sabendo, né? Esse ano os brothers não entram sozinhos na casa. BBB 25 em dose dupla! São familiares, amigos, namorados… Aquelas relações lindas que a gente ama tanto ver. Eu não sei se vai ser tão linda assim lá dentro!”, diz.

“Me deram a função aqui de fazer uma pré-seleção para ajudar a escolher uma das duplas para ver se elas têm o perfil de campeões para entrar na casa. Tadeu, ô, danado! Tô fazendo já aqui, viu, a triagem pra te ajudar. Pra não te arrumar uma confusão. Boa sorte!”, continua a ex-camelô.

Christina Rocha recusou A Fazenda

Apesar de ajudar a divulgar o BBB, Christina já deixou claro que participar de programas de confinamento não faz parte de seus planos profissionais. No ano passado, em entrevista ao Programa de Todos os Programas, a comunicadora deu risada ao ser questionada sobre a possibilidade de participar de A Fazenda.

“Eu, em A Fazenda, ia ser expulsa no primeiro dia, não tem nada disso, não. Não é o que eu almejo para mim no momento. Tem muita gente que fala: ‘Leva a Christina'”, respondeu ela.

amazonianarede

Noticias Da TV