Fora da Globo, Giovanna Antonelli surge em novela da concorrência

Uma das principais estrelas de novelas da Globo, Giovanna Antonelli não teve seu contrato renovado com o canal após viver Helô em Travessia (2022). No entanto, a atriz volta em breve ao gênero, desta vez na plataforma Max, concorrente do Globoplay no streaming.

Giovanna interpreta Elvira Paixão em Beleza Fatal, primeira novela brasileira da plataforma da Warner Bros. Discovery. A trama, que já está toda gravada, tem estreia confirmada para 27 de janeiro de 2025.

No teaser de Beleza Fatal divulgado pela Max, Giovanna Antonelli aparece como sua personagem, Elvira Paixão. Vivendo um tipo popular, a atriz aparece inicialmente eufórica mostrando sua família, mas, depois, muda seu semblante para revelar um desejo de vingança.

“Eu não acredito em vingança, tá? Eu acredito em justiça! Nem que pra isso eu tenha que dar uma mãozinha. Mas eu vou descobrir quem que fez mal para minha filha. Seja quem for, vai pagar, porque eu vou até o fim. Não duvida de uma mãe com o sobrenome Paixão”, diz ela.

No vídeo, a personagem apresenta os filhos, Rebeca (Fernanda Marques) e Alec (Breno Ferreira), e também o marido, Lino (Augusto Madeira). Ela conta também que faz salgadinhos, as unhas e até lê o destino.

Quando estreia Beleza Fatal na Max?

Primeira novela brasileira da Max, Beleza Fatal tem estreia confirmada para 25 de janeiro de 2025. A trama é escrita por Raphael Montes, de Bom Dia Verônica (Netflix), e dirigida por Maria de Médicis, diretora de tramas globais como Paraíso Tropical (2007), Rock Story (2016-17) e Segundo Sol (2018).

A trama conta a história de Sofia (Camila Queiroz), que, no passado, viu a mãe ser presa injustamente por conta de uma armação de sua tia, Lola (Camila Pitanga). Ela é acolhida por Elvira e sua família, e cresce nutrindo um desejo de vingança.

O elenco de Beleza Fatal conta com vários grandes nomes conhecidos de novelas da Globo. Além dos artistas já citados, também estão na trama Murilo Rosa, Caio Blat, Marcelo Serrado e Herson Capri, entre outros.

