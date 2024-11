Fora da Globo e recusando convites, André Marques cortou relação e se afastou de colegas: “Falsos amigos”

Desde que deixou a Globo em 2023, André Marques vem vivendo uma fase de grandes mudanças, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Recentemente, ele recusou um convite da Band para apresentar o MasterChef, reality culinário que busca um novo apresentador após a saída de Ana Paula Padrão. Apesar de ser fã do formato, André justificou a recusa pelos compromissos que já havia assumido.

“Fiquei muito feliz com o convite. Tenho recebido propostas de outras emissoras para comandar programas e dou prioridade a coisas que amo, como animais, gastronomia e viagens. O MasterChef tem tudo a ver comigo, mas, por conta da agenda, não consegui aceitar”, explicou o apresentador, agradecendo à Band pelo reconhecimento.

Desde o fim do contrato com a Globo, após 27 anos de casa, André decidiu focar em projetos que estejam alinhados com suas paixões. Ele tem explorado mais sua conexão com animais, viagens e gastronomia, ao mesmo tempo em que reflete sobre suas relações pessoais.

Apresentador cortou relação com ex-colegas

No ano passado, o apresentador foi além e revelou estar “fazendo uma limpa” em suas conexões, se afastando de pessoas que considera falsas ou ingratas.

“Hora de dar uma limpada nas redes. Pessoas que não acrescentam nada, falsos colegas, falsos amigos, pessoas ingratas e essas coisas. Já comecei no ano passado e vou continuar este ano”, escreveu o ex-apresentador, em um tom direto e reflexivo.

A saída de André da Globo aconteceu de forma amigável, segundo ele. Durante quase três décadas, ele marcou sua trajetória com momentos memoráveis, como o papel de Mocotó em Malhação (1995–2000) e a apresentação de programas como Vídeo Show, SuperStar e The Voice Kids.

Mesmo longe da TV por enquanto, André continua sendo um nome querido pelo público e segue despertando interesse de emissoras que desejam aproveitar sua experiência.

Colaborou: Renan Santos

