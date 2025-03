Filme “Ainda Estou Aqui” leva uma estatueta do Oscar 2025.

Ainda estou aqui de Walter Salles, levou uma estatueta do Oscar 2025 como: Melhor Filme Internacional.

Que Orgulho o Brasil esta sentido de todo esse elenco maravilhoso que fez história e não só trouxe para o Brasil as estatuetas, como propagou a cultura cinematográfica Brasileira com tanta maestria.

As indicações foram para:

melhor filme Internacional (ganhamos a estatueta);

Melhor Atriz;

Melhor Filme.

Infelizmente a estatueta de Melhor atriz com a grandiosa e deslumbrante Fernanda Torres não veio, desta vez, o que não tira seu brilho nessa conquista histórica para o Brasil.

o filme “ainda estou aqui”, se passa no início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva – Rubens, Eunice e seus cinco filhos – vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece.

amazonianarede