Filho de Tite se pronuncia pela primeira vez após saída do Flamengo

Filho de Tite, Matheus Bachi se pronunciou pela primeira vez após sua saída do Flamengo por conta da demissão de seu pai. Nas redes sociais, o auxiliar técnico agradeceu a oportunidade por trabalhar no Rubro-Negro durante quase um ano.

– Com muito orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento.⁣ Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar. A Nação Rubro-Negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável.⁣ Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória, muito obrigado! – disse Matheus Bachi.

Desde a chegada de Tite no Flamengo, o Rubro-Negro conquistou um Campeonato Carioca, mas foi eliminado nas quartas de final da Libertadores. O ex-treinador deixou sua equipe classificada às semifinais da Copa do Brasil e no G4 do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o desempenho do Mais Querido sofreu uma queda brusca nos últimos meses por conta de diversos problemas com atletas lesionados e sem encontrar soluções. Além disso, decisões do antigo técnico desagradavam grande parte dos torcedores.

