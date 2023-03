Filho de Ronaldinho Gaúcho assina contrato com base do Barcelona

Compartilhar no Facebook

João Mendes, 18, filho de Ronaldinho Gaúcho, agora é jogador das categorias de base do Barcelona. O jovem assinou contrato com o clube na manhã desta quinta-feira (2), passando a integrar o time juvenil do clube catalão. Ronaldinho se consagrou nos anos 2000, defendendo a equipe principal.

A contratação já havia sido indicada pelo próprio R10 anteriormente. João Mendes atua pelos lados do campo, mas também como um meia-atacante. Ele já fazia testes no Barça desde o início do ano.

Antes do Barcelona o jovem jogou por quatro anos nas categorias de base do Cruzeiro e deixou o clube mineiro no ano passado.

Com a camisa do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, pai de João Mendes, disputou 207 partidas, marcou 94 gols e contribuiu com 70 assistências em sua passagem pela Catalunha.

Diário 24h AM

https://d24am.com/esportes/futebol/filho-de-ronaldinho-gaucho-assina-contrato-com-base-do-barcelona/