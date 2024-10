Filho de Faustão aparece na Globo e revela como está o pai

João Silva, que atualmente apresenta o Programa do João na Band, apareceu na Globo neste sábado (5). Ele e a irmã, Lara Silva, participaram do Altas Horas e falaram sobre as relações da família. O filho de Fausto Silva comentou sobre o estado de saúde do pai, que passou por dois transplantes, de coração e de rim.

“Ele está bem, graças a Deus. Acho que é um processo muito difícil [de recuperação dos transplantes], então cada melhora, seja grande ou seja pequena, é gratificante. Como família, a gente tem que nesse momento ficar mais unido ainda e dar a significância para tudo isso”, revelou o rapaz.

João e Lara participaram da edição do Altas Horas feita especialmente com irmãos. Além deles, estiveram no programa Gian e Giovanni, Tony e Izzy Gordon, Daniele e Diego Hypólito, Lexa e Wenny, Ed Gama e Marcella Peixoto, Mariana Rios e Leonardo Rios, MC Daniel e Gustavo Nicola, Nico Rezende e Eliana Rezende, Wanessa Camargo e Camila Camargo.

João e Lara confessaram que, quando eram crianças, brigavam muito e batiam um no outro. “Achei lindo que todo mundo estava falando que os irmãos batiam nos outros [em pessoas fora da família] para defender. E eu só fiquei pensando na gente mais novo, a gente quebrava o pau. De soco na cara”, declarou Lara.

“Eu sou seis anos mais novo. Estou mais acabado e parece que sou mais velho. A gente brigava, saía na porrada, e minha mãe falava assim: ‘João, você não pode bater nela porque ela é menina. E Lara é mais velha, não pode bater nele porque ele é criança’. Mas acho que era muito amor”, ponderou João.

Os dois ainda têm um irmão mais novo, Rodrigo. Lara é cantora e soltou a voz no Altas Horas. Ela e João cantaram juntos a música No Dia Em Que Eu Saí De Casa, de Zezé di Camargo e Luciano.

