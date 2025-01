Filha de Rodrigo Faro salva banhista e enche pai de orgulho: Você é uma heroína

A filha mais nova de Rodrigo Faro, Helena, de 12 anos de idade, foi o orgulho do pai nessas férias em família! A garotinha teve uma bela atitude durante um passeio de barco na última segunda-feira, dia 6, quando ajudou uma jovem que estava com dificuldades de voltar para a embarcação.

O pai babão gravou um vídeo explicando a situação todo feliz ao lado da filha e compartilhou no Instagram.

– A Helena ajudou a resgatar uma pessoa que estava no meio da correnteza, nas águas quentes, estava longe do barco e não conseguia voltar, né? A banhista não conseguia voltar. E aí eu avisei ela. E o que você fez, Helena?, iniciou o vídeo.

– Eu peguei o seabob [scooter subaquática] e fui salvar ela e voltar para o barco, respondeu Helena.

– Uma emissária da Luz divina! Usada por Deus para salvar uma vida. Parabéns. Escolhida. Gratidão, finalizou o apresentador.

Na legenda, Rodrigo Faro demonstrou o orgulho que sente da filha:

A minha filha Helena, com apenas doze anos, socorreu uma pessoa que não conseguia voltar para o barco por conta da forte correnteza que a levou para longe… Ela brincava com o seabob perto do nosso barco e não pensou duas vezes em ajudar. Saiu em alta velocidade para o meio do canal em direção à moça para resgatar-lá. E fez tudo sozinha! Que orgulho de você filha, escreveu.

Estrelando Da Redação