Filha de Neymar recebe pensão de R$ 200 mil

Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, de acordo com o jornal Correio Braziliense, recebe uma boa pensão do jogador.

Na matéria publicada pelo jornal, a empresária receberia R$ 200 mil de pensão todo mês, assim como uma casa de luxo, carros blindados, equipe de segurança e babás para auxiliarem na criação da bebê. E para fora do acordo, ela também tem garantido qualquer item de necessidade da menina, mesmo que não tenha sido previamente combinado.

Neymar e Bruna Biancardi desfrutaram de uma estadia luxuosa em família na Arábia Saudita, em um retiro cinco estrelas no Mar Vermelho, neste mês. Situado em uma ilha privada, o resort escolhido pelos dois tinha diárias que alcançam até R$ 25 mil.

A estrutura do local oferece uma ampla gama de atividades, desde esportes aquáticos até mergulhos para ver a vida marinha do local, com os apartamentos possuindo vista privilegiada do mar.

Bruna e Neymar, apesar de anunciaram o fim do relacionamento no final do ano passado, estão sendo flagrados juntos em vários momentos com a filha.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Rafaela Freitas