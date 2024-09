Filha de Faustão quebra silêncio sobre estado de saúde dele

Lara Silva, filha mais velha de Fausto Silva, falou sobre o estado de saúde do pai. O apresentador de 74 anos faz visitas rotineiras ao hospital para a monitoração dos transplantes de coração e de rim que fez, mas ele desmentiu que tivesse sido hospitalizado na mesma época em que Silvio Santos (1930-2024), morto no último dia 17. A cantora afirmou que o patriarca não teve complicações e está bem.

m entrevista que vai ao ar no Domingo Espetacular, na Record, ela foi discreta ao comentar sobre Faustão. “Eu só posso dizer que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando”, resumiu a artista.

A filha de Magda Colares, que já tem seu primeiro álbum de estúdio, estreou como cantora na televisão em 2023, na despedida do Faustão na Band (2022-2023). Ela admitiu a apreensão: “Eu estava muito nervosa. Não só por ser a primeira vez me apresentando, mas por ser a última vez dele na TV”.

O que aconteceu com Faustão?

Um dia após a morte de Silvio Santos, Faustão foi entrevistado pelo Fantástico e disse que não estava internado no mesmo hospital em que o apresentador. Ele passou por um transplante de coração em 27 de agosto de 2023. Já em fevereiro deste ano, foi internado mais uma vez para um transplante de rim.

“Eu não estive hospitalizado. Só [estive hospitalizado] duas vezes. Foi no transplante do coração e no transplante do rim. O resto não”, revelou ele à reportagem da Globo.

“Os caras acham que eu fico hospitalizado direto. Não. Já faz uns cinco anos, eu vou lá duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim. E aí eu sabia da situação do Sílvio, que era grave, como a família sabia”, pontuou ele.

Faustão faz tratamento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Silvio Santos ficou internado. A confusão gerou até boatos de que o apresentador teria ido se despedir do dono do SBT: “Quando a pessoa está hospitalizada, assim como eu não quis que ninguém me visitasse, você não quer ficar com gente… Já tem família grande. Então, no caso do Silvio, eu estava sabendo e ia ter um respeito por ele”.

