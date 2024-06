Festival de Parintins será transmitido no Largo São Sebastião, em Manaus

Torcedores que ficaram em Manaus terão, pelo terceiro ano consecutivo, um local para torcer juntos por seus bois-bumbás

Manaus- Pelo terceiro ano consecutivo, os torcedores de Caprichoso e Garantido, que não foram a Ilha Tupinambarana, poderão acompanhar o 57º Festival de Parintins 2024 direto do Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, vai montar uma estrutura para a transmissão ao vivo das noites de apresentações (28, 29 e 30 de junho).

Além disso, a Festa dos Visitantes, patrocinada pela Empresa Eneva, que antecede o Festival, no dia 27 de junho, também terá transmissão no Largo, com a mesma estrutura, a partir das 17h. O evento terá como atrações principais os cantores Thiaguinho e Belo, além de várias atrações locais.

A estrutura contará com telão, cadeiras e segurança no Largo de São Sebastião. Na quinta-feira (27), a programação se estenderá até meia-noite, enquanto, nos dias 28, 29 e 30 a transmissão tem início às 20h, se estendendo até o final das apresentações de Caprichoso e Garantido.

A estrutura para a transmissão das quatro noites será montada na quarta-feira (26) no Largo de São Sebastião.

