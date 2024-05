Fernanda Paes Leme se pronuncia após boatos de climão com Juliette

A suposta ‘torta de climão’ aconteceu após a vencedora do BBB 21 questionar algumas regras do programa ‘Quem Não Pode Se Sacode’

Rio de Janeiro- Internautas apontaram um climão entre Juliette e Fernanda Paes Leme no programa ‘Quem Não Pode Se Sacode’, da GNT. A suposta ‘torta de climão’ aconteceu após a vencedora do BBB 21 questionar algumas regras do programa. As informações são do site metrópoles.

O programa foi ao ar na última quinta-feira (23). Na ocasião, Juliette questionou as regras das apresentadoras.

“Vocês estão deixando passar tudo”, disse. “Juliette, deixa eu te contar uma coisa rapidinho… Quando o programa for seu, você faz isso”, rebateu a apresentadora.

Na web, Fernanda fez questão de garantir que ela e Juliette são amigas.

“Está rolando nas fofocas um corte do programa que dou um fora na Ju e depois ela responde. Estávamos brincando assim o tempo todo, só assistir ao programa para saber… temos intimidade para esse toma lá da cá”, explicou.

Em seguida, a apresentadora mandou uma indireta para quem tentou plantar inimizade entre ela e a ex-BBB. “Claro, tem muito amor e respeito aqui. Aliás, só existindo isso que se pode brincar com alguém. Relaxem e procurem briguinha onde tem, e não entre nós”, pediu a apresentadora.

Fernanda ainda mostrou uma conversa privada com Juliette. “Se tem uma coisa que você é, é carismática e feliz. Te amo”, disse a ex-BBB. “Gente [risos], nem vi nada. Estou aqui quieta amamentando. Não quero haters Juliette você me defenda”, respondeu a mãe de Pilar ao saber dos rumores.

